UNTER DENKMALSCHUTZ
1,1 Mio. Euro für Retro-Becken
Steyr. Der Tauchergarten im Steyrer Stadtbad kann aufgrund des desolaten Zustands nicht mit Wasser befüllt und von Badegästen genützt werden. Gesprungene Scheiben, Rostschäden, tiefe Risse in den Betonwänden und undichte Anschlussteile lassen keinen Betrieb zu. Der Tauchergarten ist ein Denkmal der 50er-Jahre und steht unter Denkmalschutz. Die Stadt Steyr ist verpflichtet, geschützte Denkmale in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Der Gemeinderat beschloss eine Sanierung ab Herbst. Die zu erwartenden Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei rund 1,13 Mio. Euro.
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