Rote Nacht für Demokratie 4.0

Beim Sommerfest für Sozialdemokratie feierten nur noch halb so viele Rote wie im Jahr 2023.

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Linz. Bereits zum 20. Mal lud der Bund Sozialdemokratischer Akademiker, Intellektueller und Künstler Donnerstabend zur Roten Nacht. Der Abend stand unter dem Leitthema "Demokratie 4.0". Die Demokratie steht unter Druck – durch Populismus, Desinformation und Kräfte, die vom Gegeneinander statt vom Miteinander leben. "Wer unsere Gesellschaft spalten will, trifft auf unseren gemeinsamen Einsatz für Zusammenhalt, Freiheit und eine starke Demokratie", sagt Martin Winkler, Landesparteivorsitzender der SPÖ Oberösterreich.

Rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien folgten der Einladung in den Jägermayrhof: u.a. Vizekanzler Andreas Babler, Frauenminsterin Eva-Maria Holzleitner, Bürgermeister Dietmar Prammer und AK-Präsident Andreas Stangl.