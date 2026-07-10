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Jubiläumswanderung

20 Jahre Europakreuz

Europakreuz
Einstündige Wanderung ist leicht zu absolvieren.
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Ebensee. Das Europakreuz steht in Miniaturform nicht nur in Brüssel, sondern auch im Reinhold Messner Mountain Museum in Bozen.
Das "echte" Europakreuz ist ein beliebtes Wanderziel für die Gäste der Feuerkogel Bergbahn. Zum 20-jährigen Bestehen absolviert Sportlandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am 10. Juli eine Jubiläumswanderung. Nach rund einer Stunde Gehzeit eröffnet sich ein beeindruckender 360-Grad-Panoramablick – vom Mühlviertel bis zum Dachstein. Die Wanderung ist als leicht einzustufen. 2006 fertigten Schüler der HTL Wels das Kreuz, das aus einzelnen Würfeln besteht, wobei jeder Würfel einen EU-Mitgliedstaat symbolisiert. Im Inneren der Würfel befindet sich ein Stein aus dem entsprechenden Land.

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