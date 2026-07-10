132 Beschlüsse im Landtag

Fast 60 % der Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

OÖ. Das Programm des Oö. Landtags umfasste im Arbeitsjahr 2025/2026 neun Sitzungen im Plenum und genau 100 Sitzungen der Ausschüsse und Unterausschüsse. Von den 132 Beschlüssen im Landtag an 11 Sitzungstagen fielen mit 78 fast 60 Prozent einstimmig. Die Einstimmigkeitsrate blieb so hoch wie im Arbeitsjahr 2024/2025. "Die Fülle an Anliegen und unterschiedlichen Themen wird durch die Zahl an 270 eingebrachten Beilagen ersichtlich", sagt Landtagspräsident Max Hiegelsberger.

13 Resolutionen an den Bund

Im Arbeitsjahr 2025/2026 gingen 13 Resolutionen an die Bundesregierung, um den politischen Anliegen des Landes Nachdruck zu verleihen. In zwei aktuellen Stunden befasste sich der Oö. Landtag mit den Themen "Oberösterreich als Vorbild in der Integrationspolitik: Klarheit und Orientierung für ein erfolgreiches Miteinander" und "Fossile Krise beenden – Energiezukunft sichern".



Aber nicht nur die Arbeit an Landesgesetzen und die politische Gestaltung zählt zu den Aufgaben des Oö. Landtags, sondern ebenso die Kontrolle der Landesregierung. 168 schriftliche und 84 mündliche Anfragen hatten die Mitglieder der Landesregierung den Abgeordneten zu beantworten.