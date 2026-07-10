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Erste Auflage

50 Künstler beflügeln Pulkautal Biennale

Eingang zu einem Bunker mit der Aufschrift „UNGEKUEHLTE HITZE UNBEHEIZTE KAELTE“.
© Ursula Hentschläger
Kommenden Samstag startet in Hadres die erste Pulkautal Biennale, bei der 50 Künstler an zwölf außergewöhnlichen Orten im Weinviertel ihre Werke präsentieren und dabei Kunst, Natur und regionale Architektur miteinander verbinden.
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Am Samstag, 11. Juli, wird um 11 Uhr in der Pulkautaler Grenzlandhalle in Hadres die erste "Pulkautal Biennale" eröffnet, die unter dem Motto "Eine Sprache für das Land" mit zeitgenössischer Kunst neue Impulse für das das nordwestliche Weinviertel setzen will: Insgesamt 50 Künstler bespielen dabei bis 19. Juli insgesamt zwölf Orte – vom alten Feuerwehrhaus und den historischen Kellergassen in Hadres über Presshäuser in Untermarkersdorf bis hin zu einem Hof in Obritz – und lassen ihre Werke in einen Dialog mit der regionalen Architektur und Natur treten.

Begleitet wird die "Biennale" von einem dichten Rahmenprogramm mit Ausstellungs- und Kellergassenführungen, Künstlergesprächen und Workshops. Die Öffnungszeiten erstrecken sich täglich von 13 bis 18 Uhr. Nähere Informationen sowie Karten finden sich auf der offiziellen Webpräsenz.

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