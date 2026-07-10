Bis zu 35 Grad: Hitze kehrt zurück nach Österreich

Die kurze Verschnaufpause ist vorbei, denn die nächste Hitzewelle rollt auf Österreich zu. Das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa bringt erneut hochsommerliche Temperaturen.

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Am Freitag zeigt sich das Wetter in Österreich überwiegend sonnig mit meist harmlosen Quellwolken. Lediglich im Süden können am Nachmittag vereinzelt Regenschauer oder punktuelle Gewitter entstehen, während die Nachmittagstemperaturen auf 26 bis 33 Grad klettern, wie die Meteorologen des Wetterdienstes "GeoSphere Austria" berichten. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht lösen sich die Restwolken bald auf, und die Werte sinken auf 10 bis 19 Grad.

Hitze-Warnkarte: In den gelb markierten Regionen ist heute mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen. © GeoSphere Austria

Viel Sonne am Wochenende

Der Samstag verläuft ebenfalls sehr sonnig. Vor allem im Süden können bei hochwachsenden Quellwolken lokale Gewitter nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 33 Grad. Am Sonntag überwiegt weitaus der Sonnenschein. In der Osthälfte ziehen zeitweise Wolkenfelder durch und der Wind weht im Bergland sowie am Alpenostrand lebhaft aus nördlichen Richtungen. Schauer sind die Ausnahme, im Bergland im Süden jedoch möglich. Die Temperaturen erreichen 25 bis 32 Grad.

35 Grad - Steigende Hitze zum Wochenstart

Auch am Montag dominiert der sonnige Charakter, bei meist trockenem Wetter in weiten Teilen des Landes und Werten von 27 bis 34 Grad. Am Dienstag gewinnt das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa weiter an Kraft. Es wird tagsüber bei schwacher Wolkenbildung wieder richtig heiß. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 35 Grad an. Lediglich in Tirol könnten sich vereinzelt kleinräumige Schauerzellen oder Wärmegewitter bilden.