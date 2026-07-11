Tierischer Einsatz
Esel auf Fahrbahn: Wiener Polizei rückt aus
Samstag, 1.30 Uhr, Hofjagdstraße: Der nächtliche Ausflug zweier Esel in Wien-Hietzing fand ein glückliches Ende. Aufmerksame Lenker hatten die Beamten verständigt, da sich die Tiere auf die Fahrbahn der Westeinfahrt verirrt hatten.
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Polizei sperrt Fahrspur
Beamte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Fünfhaus reagierten sofort und sperrten die rechte Fahrspur der Westeinfahrt ab. Da kein herkömmliches Equipment zur Hand war, zeigten sich die Polizisten kreativ: Sie funktionierten kurzerhand ihre Hosengürtel zu Nothalftern um, legten diese den Eseln an und sicherten die Tiere erfolgreich bis zum Eintreffen der Besitzerin.
Rückkehr ins Quartier
Die beiden Esel waren zuvor aus einem Gehege im nahegelegenen Lainzer Tiergarten entwichen. Nach der Sicherung durch die Exekutive konnten die Tiere mit einem Pferdeanhänger wohlbehalten in ihr Quartier zurückgebracht werden. Weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Vorfall verletzt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.
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