ZDF-"Fernsehgarten": Pannen-Show erzürnt Fans

Beim der beliebten TV-Show mit Andrea Kiewel lief am Sonntag nicht alles glatt. Heftige Tonprobleme bei der großen 90er-Liveshow sorgten für reichlich Frust und Spott im Netz.

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Die 90er-Ausgabe des beliebten ZDF-"Fernsehgartens" sollte am Sonntagmittag eigentlich für pure Nostalgie und ausgelassene Party-Stimmung sorgen. Doch statt der Musik fiel den Zusehern vor den Bildschirmen vor allem die mangelhafte Technik auf. In der Livesendung kam es nämlich mehrfach zu störenden Rückkopplungen und deutlich hörbaren Echo-Effekten.

Doppelte Stimmen in Livesendung

Besonders bei den Gesprächen direkt auf der Bühne waren die Probleme nicht zu überhören. Während eines Interviews mit zwei Pokémon-Kartensammlerinnen wirkten die Stimmen zeitweise sogar komplett doppelt. In den sozialen Netzwerken machten viele Menschen daraufhin ihrem Ärger über die schlechte Tonqualität beim ZDF-"Fernsehgarten" Luft, den manche Stars ohnehin meiden.

Harte Kritik im Netz

Die Reaktionen auf den Plattformen X und Facebook fielen deutlich aus. Ein Nutzer schrieb wütend: "Der Ton ist heute aber wirklich Kacke", während ein anderer spöttisch kommentierte: "Ton präsentiert vom Praktikanten!" Ein weiterer Zuseher urteilte sogar noch härter: "Der Ton ist gottlos übel."

Andrea Kiewel © Getty Images

Party trotz technischer Panne

Ein Teil des Publikums nahm das Missgeschick jedoch mit viel Humor. So hieß es online etwa: "Der Tonmann hat gerade Pause oder holt sich einen Kaffee." Ein anderer User witzelte bereits: "Beim ZDF wird eine Stelle für einen Tontechniker frei." Der guten Stimmung auf dem Mainzer Lerchenberg schadeten die Patzer letztlich aber nicht. Moderatorin Andrea Kiewel feierte die große Party dennoch gut gelaunt mit bekannten Gesichtern aus "Let's Dance" und zahlreichen musikalischen Gästen.