"Explosionsartiger Durchfall" - Parasit breitet sich rasant aus

In den USA sorgt derzeit ein Darmparasit für wachsende Besorgnis bei den Gesundheitsbehörden.

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Der Erreger Cyclospora cayetanensis hat bereits in zahlreichen Bundesstaaten Infektionen ausgelöst. Betroffene leiden häufig unter starkem, wässrigem Durchfall, der laut der US-Gesundheitsbehörde CDC sogar "explosionsartig" auftreten kann und unbehandelt mehrere Wochen anhalten kann.

Nach Angaben der CDC wurden inzwischen Erkrankungen aus 31 der 50 US-Bundesstaaten gemeldet. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Michigan, wo die Gesundheitsbehörden bereits mehr als 1.500 Fälle registriert haben – normalerweise werden dort im gesamten Jahr nur rund 50 Infektionen gezählt. Auch aus New York wurden seit Anfang Mai mehrere Hundert Erkrankungen gemeldet, dort bewegen sich die Zahlen laut Behörden allerdings noch im saisonal üblichen Bereich.

Der Parasit befällt den Dünndarm und verursacht neben heftigem Durchfall häufig auch Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfe, Gewichtsverlust, Übelkeit und starke Erschöpfung. Durch den anhaltenden Flüssigkeitsverlust besteht insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem die Gefahr einer Dehydrierung. Die Erkrankung, die als Cyclosporiasis bezeichnet wird, lässt sich in der Regel mit Antibiotika behandeln.

Wie man sich infiziert

Anders als viele Magen-Darm-Erkrankungen wird Cyclospora nur selten direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Ansteckung erfolgt meist über Lebensmittel oder Wasser, die mit Fäkalien verunreinigt wurden. Besonders häufig stehen frisches Obst, Gemüse und Kräuter im Verdacht. Dazu zählen unter anderem Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Salatmischungen und anderes Blattgemüse.

Die genaue Quelle des aktuellen Ausbruchs ist bislang noch nicht identifiziert. Die Gesundheitsbehörden untersuchen derzeit, ob mehrere Ausbrüche auf denselben Ursprung zurückzuführen sind oder verschiedene kontaminierte Lebensmittel im Umlauf sind.

Da Infektionen mit Cyclospora vor allem in den Sommermonaten auftreten, empfehlen die Behörden erhöhte Vorsicht beim Umgang mit frischen Lebensmitteln. Obst, Gemüse und Kräuter sollten gründlich gewaschen werden. Die Gesundheitsbehörde in Michigan riet zeitweise sogar dazu, abgepackte Salate vorsorglich zu meiden, bis die Ursache des Ausbruchs geklärt ist.

Experten weisen darauf hin, dass die Fallzahlen im Frühjahr und Sommer zwar regelmäßig ansteigen. Nach Einschätzung der CDC liegen die gemeldeten Infektionen in diesem Jahr jedoch über dem üblichen Niveau, weshalb die Entwicklung derzeit genau beobachtet wird.