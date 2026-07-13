Welt
TV
E-Paper
Welt

Strategiewechsel

Ukraine-Beben: Selenskyj wirft Regierungschefin raus

Ein Mann spricht auf dem NATO Defense Industry Forum vor einem blauen Hintergrund mit Logos.
© EPA
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er wolle Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko sowie die Chefs einiger Strafverfolgungsbehörden austauschen, teilte Selenskyj am Sonntag auf der Plattform X mit. Er danke Swyrydenko für ihre Arbeit. Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos.

Eine Frau am Rednerpult im ukrainischen Parlament, flankiert von ukrainischen Flaggen.
© AFP

Die Regierungsänderungen seien notwendig, um "die Umsetzung einer aktualisierten politischen Strategie zu gewährleisten", fügte Selenskyj hinzu, ohne weitere Details zu nennen. Die 40-Jährige ist erst seit Juli 2025 als Ministerpräsidentin im Amt. Zuvor war sie Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin der Ukraine. Als Regierungschefin löste sie Denys Schmyhal ab, den Selenskyj bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ernannt hatte. Eine größere Bekanntheit erlangte sie später bei den wochenlangen Verhandlungen über ein Rohstoffabkommen mit den USA.

Oppositioneller: Swyrydenko wird Botschafterin in USA

Auch interessant

"Kann sein, dass Putin aus dem Fenster springt"

Ukraine will Russen zurückdrängen

Trump-Vertrauter Lindsey Graham ist tot

Er habe Swyrydenko eine neue Aufgabe bei den Beziehungen zu einem wichtigen Partner angeboten, schrieb Selenskyj. Er erwarte, dass das Parlament den entsprechenden Änderungen in der Regierung zustimme. Der Oppositionsabgeordnete Jaroslaw Schelesniak sagte, Swyrydenko werde voraussichtlich den Posten der Botschafterin in den Vereinigten Staaten übernehmen. Nach ukrainischem Recht bedarf der Rücktritt der Ministerpräsidentin der Zustimmung des Parlaments und zieht den Rücktritt der gesamten Regierung nach sich.

Swyrydenko bestätigte kurz darauf auf Telegram ihren Abgang. Es sei ihr eine Ehre gewesen, die Regierung in dieser schwierigen Zeit zu führen, schrieb sie. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Sie sei bereit, dem Land in anderer Funktion auch weiter zu dienen, machte sie deutlich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Todes-Hitze in Europa fordert über 10.000 Opfer

"Kann sein, dass Putin aus dem Fenster spring"

Autofahrer rast in Straßenfest: Mehrere Tote

Ukraine-Beben: Selenskyj wirft Regierungschefin raus

Wegen Hitze: Fahrradkuriere von Lieferdiensten streiken

Fast 5.000 Tote bei Erdbeben

Steinbock rammt Wanderin: Musste ins Spital

Über 30 Tote bei Flammen-Hölle in Bierlokal

Neue US-Angriffe: Jetzt explodieren die Ölpreise

"Explosionsartiger Durchfall" - Parasit breitet sich rasant aus