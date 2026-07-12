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Trump-Vertrauter Lindsey Graham ist tot

US-Senator Lindsey Graham
© APA/AFP/KEN CEDENO
Die US-Politik steht unter Schock: Der langjährige US-Senator Lindsey Graham ist überraschend im Alter von 71 Jahren gestorben.
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Der einflussreiche US-Senator Lindsey Graham ist tot. Sein Büro bestätigte am frühen Sonntag, dass der 71-Jährige am Samstagabend "an einer kurzen und plötzlichen Krankheit" verstorben ist. Graham strebte eigentlich im November eine fünfte Amtszeit von sechs Jahren im Senat an.

Einsatzkräfte am Capitol Hill

"NBC News" berichtet unter Berufung auf einen Polizei-Funkverkehr, dass die Einsatzkräfte am Samstagabend wegen eines "Herzstillstands" zum Haus des Politikers auf dem Capitol Hill ausrückten. Aufnahmen zeigten, wie Sanitäter eine Person auf einer Trage zu einem Rettungswagen brachten. Auch Polizei- und Feuerwehrautos waren vor Ort.

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Noch am Freitag hatte sich Lindsey Graham in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Graham, der seit 2003 im Senat saß, galt als enger politischer Verbündeter von Präsident Donald Trump und als wichtige Stimme seiner Partei in Verteidigungs- und internationalen Angelegenheiten.

Privatsphäre für die Familie

In einer offiziellen Erklärung hieß es: "Die Familie von Senator Graham schätzt die Gebete zu diesem Zeitpunkt und bittet um Privatsphäre während dieser unglaublich schwierigen Zeit." Grahams Tod überschattet die Republikaner zusätzlich: Erst vergangenen Monat rückten Rettungskräfte beim Fraktionskollegen Mitch McConnell ebenfalls wegen eines "Herzstillstands" aus; er befindet sich noch immer auf dem Weg der Besserung im Krankenhaus.

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