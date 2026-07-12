Autofahrer rast in Straßenfest: Mehrere Tote

Bei einem Straßenfest in Chile hat ein Autofahrer am Sonntag mehrere Menschen überfahren und Polizeiangaben zufolge mindestens sechs Menschen getötet.

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Der Mann habe bei einem Straßenfest in der Stadt Viña del Mar westlich der Hauptstadt Santiago aus noch unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeivertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Sieben weitere Menschen seien ebenfalls angefahren und verletzt worden.

© APA/AFP/CRISTOBAL BASAURE

Der Fahrer sei festgenommen worden, bei ihm werde ein Alkoholtest vorgenommen, teilte der Polizeivertreter weiter mit. Er sei ein Unteroffizier der Infanteriemarine, der außerhalb seiner Dienstzeit privat unterwegs war, teilte die Marine mit. Der Mann habe erklärt, dass er ohnmächtig geworden sei und sich an nichts erinnern könne, berichtete der Sender TVN. Eine Augenzeugin sagte, der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehsteig gefahren, wo sich Menschen, darunter vermutlich auch Straßenhändler, aufhielten.

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Chiles Präsident José Antonio Kast sprach von einer Tragödie, die das ganze Land in Trauer versetze. Auf der Plattform X drückte er den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. "Alle staatlichen Institutionen setzen sich dafür ein, den Betroffenen zu helfen und die Verantwortlichkeit für dieses schmerzliche Ereignis vollständig aufzuklären", schrieb der Staatschef.