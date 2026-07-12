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Sie wurde 78!

Letzte Frau mit eiserner Lunge gestorben

© privat
Martha Lillard lebte 70 Jahre lang mit dem "eisernen Monster"
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Sie war die letzte Patientin, die noch mit einer "eisernen Lunge" lebte. Laut ihrer Schwester  starb Martha Lillard nun im Alter von 78 Jahren am 26. Juni in Oklahoma.

Bis zuletzt nutzte sie die "Eiserne Lunge". Das Gerät aus den 1920er Jahren  ermöglicht Menschen per Unterdruck das Atmen.Obwohl es inzwischen modernere Behandlungsmöglichkeiten gibt, entschied sich Lillard weiter für den  600 Kilogramm schweren Koloss. Für sie war die Anwendung die "effizienteste, beste und bequemste Art".

Ärzte gaben Martha nur 20 Jahre zu leben

Ärzte prognostizierten ihr damals, als sie an Polio erkrankte, eine Lebenserwartung von maximal 20 Jahren. Doch Martha strafte sie Lügen.

Nur wenige Tage nach ihrem 5. Geburtstag 1953 wurde bei ihr  Kinderlähmung diagnostiziert. Die Infektionskrankheit wird durch Polioviren ausgelöst und führt zu schweren Lähmungen. Damals gab es nur eine Behandlung: Die "eiserne Lunge".

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Nachts kletterte sie über Jahrzehnte in das "eiserne Monster", konnte später selbstständig und alleine leben - und heiratete noch im Februar 2026 ihren Brieffreund aus Indien.

Zweimal überlebte Lillard einen Stromausfall, der die Funktion ihrer Maschine einschränkte. Einmal Anfang 2000er  bei einem Eissturm - sie wurde in ihrer "Eisernen Lunge" eingeschlossen und konnte mur mit Mühe den Notruf wählen. Zuletzt während eines Tornados 2025. Damals beatmete sie ihr Lebensgefährte bis die Rettung kam.

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