Keine Strafen! DIESE Stadt belohnt ihre Touristen

"Overtourism" hat Urlauber-Hotspots zu vielen Verboten getrieben - doch in Dänemark ist alles anders (und besser?)

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Rauchen am Strand. Strafe! Barfuß durch die Stadt - Strafe! Wer heuer auf Urlaub fährt, muss sich vorab gut über die neuen Regeln in Urlaubs-Hotspots von Italien bis Spanien informieren.

Doch es geht auch anders, wie die aktuell "lebenswerteste Stadt" der Welt - Wien ist hier auf Platz zwei gerückt - vorzeigt. Kopenhagen in Dänemark erlebt einen regelrechten Ansturm an Touristen. Doch anstatt mit Verboten zu reagieren führten sie ein Bonus-Programm für gutes Benehmen ein.

Gratis Kaffee oder billigere E-Ladestation

Das Piltoprojekt "Copenpay" startete 2024 und ist mittlerweile dauerhaft etabliert. So bekommen Gäste, wenn sie etwa mit dem Rad fahren, einen gratis Kaffee. Fürs Müllsammeln wird man mit einer Kajaktour belohnt. Und wer dem E-Auto anreist, der erhält dafür Rabatt an den Ladestationen.

Über 300 Städte wollen es nachmachen

In Berlin ist das Belohnungs-Projekt schon gestartet. © Getty Images

Kopenhagen zieht mittlerweile eine positive Bilanz: Mehr als 30.000 haben an Copenpay-Aktionen genützt. So stieg der Fahrradverleih um 59 Prozent. Und: 1.200 Kilo Müll wurden von Touristen aus den Kanälen gefischt.

Das Pilotprojekt hat auch großes Interesse bei anderen Städten geweckt. Mehr als 350 Interessenten gibt es bereits, Berlin hat es etwa schon gestartet. Länder wie Japan, USA und auch Italien wollen heuer folgen.