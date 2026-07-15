Oberösterreich
TV
E-Paper
Österreich

MARCHTRENK

Tod nach sexuellem Missbrauch: U-Haft verlängert

Ortsschild
© laumat.at
Der Beschuldigte soll sexuelle Handlungen eingeräumt haben, laut Staatsanwaltschaft jedoch von einem Unfall gesprochen haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Marchtrenk. Die Untersuchungshaft für einen Mann, der im Verdacht steht, seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt zu haben, ist am Mittwoch bis 17. August verlängert worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels auf APA-Anfrage mit. Der Mann habe sich zu den Vorwürfen in der Haftverhandlung nicht geäußert. Die 40-Jährige war am 26. Juni mit stark blutenden Wunden in ihrem Wohnhaus in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) aufgefunden worden.

Die Rettung konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der Verletzungen wurde eine Obduktion angeordnet, die das ganze Ausmaß zutage brachte. In Befragungen gab der 50-Jährige sexuelle Handlungen zu, sprach aber von einem Unfall und davon, dass seine Frau stark betrunken gewesen sei. Ob das stimmt, wird erst das chemisch-toxikologische Gutachten zeigen.

Gegen den Mann wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge ermittelt. Dafür würde ihm im Fall einer Verurteilung dasselbe Strafmaß wie bei Mord - zehn bis zu 20 Jahren oder eine lebenslange Haft - drohen. Derzeit ist aber erst das Ermittlungsverfahren im Gange. Es gilt die Unschuldsvermutung

Auch interessant

Dieser Retro-Mini-Kühlschrank ist ein Sommer-Hit!

Krimis: Spannung für Sonnentage

Mette-Marit entlassen – doch es lauern tödliche Gefahren

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Frankreich-Star muss EURO-Camp verlassen

Streit um Martin 3-Standort

Linz fehlt Regen im Ausmaß von 50 Pleschingersee-Füllungen

100 Millionen Euro Auftrag für Kontron im Bahnsektor

Schieder wirft ÖVP "Wählertäuschung" vor

DSDS ohne Tabus: Die Sexaffären der Kandidaten!

OÖ braucht mehr Rettungsschwimmer

Mugabe bezeichnet Bush als elendigen Heuchler

Tod nach sexuellem Missbrauch: U-Haft verlängert

Britischer "Hottie": Camillas rechte Hand schmeißt hin!