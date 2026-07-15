Streit um Martin 3-Standort

Bestehender Vertrag soll im September aufgelöst werden.

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Scharnstein. Dem Rettungshubschrauber Martin 3 droht in Scharnstein (Bez. Gmunden) das Aus. Der Besitzer des Flugstandortes, der ASKÖ Flugsportverein, hat dem Betreiber des Hubschraubers, Heli Austria, ein Kündigungsschreiben geschickt. Der ASKÖ Flugsportverein sieht sich außerstande, die von Heli Austria geforderten Maßnahmen umzusetzen. Die Hubschrauber-Betreiber finden den Hangar im Winter zu kalt und der angeschlossene Segelflugzeugbetrieb sei auch nicht optimal. Laut einem Anwaltsschreiben, das dem ORF Oberösterreich vorliegt, wird der bestehende Vertrag spätestens Ende September aufgelöst. Der ASKÖ-Verein will, dass der Rettungshubschrauber in Scharnstein bleibt. Gewünscht sei jedoch ein anderer Betreiber für den Standort im Almtal.