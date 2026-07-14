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Traktor brannte

Vier Brände wegen Hitze in Oberösterreich

Ein Mähtraktor steht auf einer Wiese in Flammen, dichter schwarzer Rauch steigt auf.
© FF Pierbach/KK
Zwölf Feuerwehren mussten am Montag ausrücken. Unter anderem brannte ein Mähtraktor und eine Ballenpresse.
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ÖÖ. Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben am Montag in Oberösterreich gleich mehrere Brände ausgelöst. Insgesamt mussten zwölf Feuerwehren zu vier Einsätzen ausrücken. In Pierbach geriet ein Mähtraktor in Brand. Trotz eines Löschversuchs des Lenkers brannte das Fahrzeug samt Anhänger vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Auf der Mühlkreisautobahn bei Engerwitzdorf standen rund 50 Meter des Mittelstreifens in Flammen. Am Nachmittag musste die Feuerwehr in Lichtenau im Mühlkreis einen brennenden Traktor löschen. In Burgkirchen geriet zudem eine Ballenpresse in Brand. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, dass durch die derzeitige Trockenheit die Brandgefahr deutlich erhöht ist und bei Arbeiten in der Landwirtschaft besondere Vorsicht geboten ist.

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