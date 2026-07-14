Vier Brände wegen Hitze in Oberösterreich

Zwölf Feuerwehren mussten am Montag ausrücken. Unter anderem brannte ein Mähtraktor und eine Ballenpresse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

ÖÖ. Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben am Montag in Oberösterreich gleich mehrere Brände ausgelöst. Insgesamt mussten zwölf Feuerwehren zu vier Einsätzen ausrücken. In Pierbach geriet ein Mähtraktor in Brand. Trotz eines Löschversuchs des Lenkers brannte das Fahrzeug samt Anhänger vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Auf der Mühlkreisautobahn bei Engerwitzdorf standen rund 50 Meter des Mittelstreifens in Flammen. Am Nachmittag musste die Feuerwehr in Lichtenau im Mühlkreis einen brennenden Traktor löschen. In Burgkirchen geriet zudem eine Ballenpresse in Brand. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, dass durch die derzeitige Trockenheit die Brandgefahr deutlich erhöht ist und bei Arbeiten in der Landwirtschaft besondere Vorsicht geboten ist.