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Lange Auszeit

Barbara Schöneberger kündigt nach "Starnacht" längere Pause an

Barbara Schöneberger
© Getty Images
Barbara Schöneberger verabschiedet sich für mehrere Wochen von ihren Fans. Nach der "Starnacht am Wörthersee" verkündete die beliebte TV-Moderatorin eine längere Sommerpause.
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TV-Liebling Barbara Schöneberger plant nach einer intensiven Arbeitsphase eine wohlverdiente Erholung und wird erst im September für die Moderation des Deutschen Fernsehpreises auf RTL wieder vor der Kamera stehen. Zuvor stand sie noch mit Hans Sigl für die "Starnacht am Wörthersee" in Österreich auf der Bühne. Dieser Auftritt markierte für die 52-Jährige das vorläufige Ende ihrer beruflichen Aktivitäten vor der Sommerpause. Direkt nach der Show am bekannten Kärntner See verabschiedete sie sich in die wohlverdienten Ferien, die dieses Mal besonders lang ausfallen sollen.

Rückzug aus sozialen Medien

Nicht nur im Fernsehen wird es in nächster Zeit ruhiger um den beliebten Star. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen wie Instagram und YouTube will sich Barbara Schöneberger deutlich seltener zeigen. Ihren Followern erklärte sie mit einem Augenzwinkern, dass sie als professionelle Millioneninfluencerin in nächster Zeit etwas kürzertreten werde. Die Nachricht kommt für viele überraschend, da sie ihre Community sonst täglich an ihrem turbulenten Alltag teilhaben lässt und auch ihre eigene Audiomarke "barba radio" betreibt.

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Versprechen für das Comeback

Barbara Schöneberger und Hans Sigl
Barbara Schöneberger und Hans Sigl © ORF

Ein dauerhafter Abschied ist die Pause jedoch keineswegs. Die Moderatorin beruhigte ihre Fans bereits im Vorfeld und versprach, mit völlig neuem Material und aufregenden Inhalten zurückzukehren. Bis zu ihrem großen Auftritt im Herbst können sich die Zuschauer somit auf frische Ideen der Entertainerin freuen.

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