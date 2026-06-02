Barbara Schöneberger gesteht Botox-Eingriff

Die Moderatorin spricht offen über das Thema und verrät, mit welcher Körperstelle sie unzufrieden ist.

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Top-gestylt und mit gewohntem Schmäh führt Barbara Schöneberger (52) regelmäßig durch die ganz großen TV-Galas im deutschsprachigen Raum. Während so manche Kollegin aus dem Rampenlicht ganz offen über den Gang zum Schönheitschirurgen spricht, hielt sich die gebürtige Münchnerin in Sachen Optimierungen lange Zeit bedeckt. Nun packte die Entertainerin während einer Zugfahrt aus.

Ein bisserl Botox für die Stirn

Wenn die DKMS-Gala nach München lädt, lässt sich die rot-weiß-rote und deutsche Prominenz nicht zweimal bitten. Auch für Barbara Schöneberger war der Event ein Pflichttermin, für den sie aus ihrer Wahlheimat Berlin anreiste. Die Fahrt mit der Deutschen Bahn nutzte die 52-Jährige direkt für ein bisserl Content und dokumentierte die Reise in einem YouTube-Video. Und genau dort kam es zu einem überraschenden Geständnis in Sachen jugendliches Aussehen.

Große Operationen kamen für das TV-Gesicht bisher zwar nicht infrage, ein wenig nachgeholfen wurde in der Vergangenheit aber sehr wohl. "Ich hab jetzt keine Schönheits-OPs gemacht oder so. Ich hab einmal hier so bisschen Botox reinmachen lassen, aber sonst nichts", gesteht Schöneberger im Clip und deutet dabei mitten auf ihre Stirn, wo der Beauty-Doc einst Hand angelegt hat.

Trink-Geständnis

Gleichzeitig übt die Moderatorin aber auch Selbstkritik und spricht über einen vermeintlichen Makel, der ihr beim Blick in den Spiegel auffällt: "Ich trinke insgesamt zu wenig. Ich glaube, dass man an meinem Hals erkennt." Während sie diese Worte spricht, zieht sie sanft an der Hautpartie knapp über dem Schulterbereich. Das regelmäßige Kontrollieren im Badezimmer gehört für sie mittlerweile dazu, um zu sehen, wie die Partie in gestraffter Form wirken würde. Ein operativer Eingriff ist für sie dennoch kein Thema: "Ich glaube, das mache ich nicht."

Flüssigkeitsmangel sorgt für Elastizitätsverlust

Schöneberger ist sich sicher, dass eine einfach höhere Wasserzufuhr das Hautbild am Hals merklich verbessern könnte. Medizinische Schützenhilfe bekommt sie dabei von Experten. Die deutsche Fachpraxis "Hautmedizin Bad Soden" bestätigt diese Vermutung auf ihrer Homepage: "Die Haut reagiert auf starken Flüssigkeitsmangel – das Gewebe wird weniger durchblutet, trocknet aus und verliert an Elastizität." Wer also brav zum Wasserglas greift, kann der Erschlaffung des Gewebes effektiv entgegenwirken.

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"Ein bisschen gemein": Das Rätsel um die Genetik

Dass ihr die Natur hier einfach ein schlechtes Erbe mitgegeben hat, glaubt die Moderatorin übrigens nicht. "Das ist einfach schlapp. Und keiner bei mir hat so einen Hals. Das gibt es überhaupt nicht bei mir in der Familie." Dass es ausgerechnet sie getroffen hat, nimmt sie mit Humor, grantelt aber dennoch ein bisserl: "Das finde ich ein bisschen gemein."

Not macht im Showgeschäft aber bekanntlich erfinderisch. Zusammen mit ihrem Make-up-Artist hat Schöneberger bereits eine – freilich nicht ganz ernst gemeinte – Übergangslösung ausgetüftelt: "Ich hab letztens mal mit meinem Visagisten probiert, die Haut hinten so zusammenzuziehen. Das ist relativ schnell gemacht. Der Überschuss, der da hinten entsteht, könnte man dann mit einer Klammer oder einem kleinen Tape zusammenhalten."

Für den ganz großen Auftritt auf dem roten Teppich sei dieser Schmäh aber mit Vorsicht zu genießen. Schöneberger witzelt abschließend, dass man in diesem Fall tunlichst "keine schnellen Bewegungen" machen dürfe – andernfalls würde sich die Konstruktion lösen und die überschüssige Haut blitzartig wieder in den Originalzustand zurückspringen.