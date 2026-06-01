Bikini-Show: Sophia Thiel begeistert Fans

Die Fitness-Influencerin präsentiert sich auf ihrer Instagram-Seite in einem glitzernden Bade-Outfit. Die Follower feiern sie.

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Fitness-Influencerin Sophia Thiel (31) ist in der Vergangenheit stets offen mit ihren mentalen Problemen und einer Essstörung umgegangen. Nun teilt sie aktuelle Eindrücke aus dem spanischen Dénia mit ihrer Community – und den rund 1,3 Millionen Followern auf Instagram sticht dabei vor allem eines ins Auge: Thiel wirkt derzeit bemerkenswert positiv und entspannt.

Sophia Thiel an ihrem persönlichen Sehnsuchtsort

Schwere Phasen gehören bei Sophia Thiel seit Langem zur öffentlich geteilten Realität; ihre Fans wissen, wie ungeschminkt sie über ihre Belastungen spricht. Aus Angst vor einem Kontrollverlust hatte sich die Influencerin während ihrer intensiven Fitness-Karriere über Jahre hinweg kaum Reisen erlaubt. Diese Zeiten scheinen mittlerweile jedoch der Vergangenheit anzugehören. Aus dem Urlaub an der spanischen Mittelmeerküste sendet sie nun durchwegs fröhliche Lebenszeichen. Die Hafenstadt Dénia hat für Thiel eine ganz besondere Bedeutung: In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie den Ort bereits seit 31 Jahren gemeinsam mit ihrer Familie besucht. Dort fühle sie sich besonders wohl – es sei ihr ganz persönlicher "happy place".

Wandel nach schweren Zeiten

Wie gelöst sie den Aufenthalt im Süden genießt, untermauern auch die Sequenzen in ihren Storys. Mit einer großen Tasse sitzt sie entspannt am Tisch und meint: "Es wird einfach nie langweilig". Weitere Aufnahmen zeigen sie auf einer Luftmatratze im Pool oder beim gemütlichen Spaziergang durch die Gassen nach dem Tapas-Essen. Unter der spanischen Sonne präsentiert sich die 31-Jährige rundum zufrieden.

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Besonders viel Aufmerksamkeit generiert derzeit ein Instagram-Reel, in dem Sophia Thiel im Bikini und mit einem Cocktailglas in der Hand posiert. Vor der Kulisse eines blau leuchtenden Pools strahlt sie in die Kamera und prostet ihren Followern zu. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten.

Fans rasten aus

In den Kommentaren zeigen sich zahlreiche User begeistert von ihrer aktuellen Ausstrahlung. Ein Nutzer schreibt: "Du siehst toll aus und ich glaub auch, dass es dir gut geht, strahlst es jedenfalls aus".

Eine andere Followerin meldete sich mit einem ausführlichen, persönlichen Posting zu Wort: "Ich begleite dich schon von Beginn an deiner Reise, damals noch auf YouTube & habe durch dich zum Sport gefunden. Du hast mich IMMER inspiriert & ich habe immer an dich geglaubt, egal in welcher Phase du dich gerade befunden hast. Ich wollte dir sagen, dass ich es toll finde, dich aktuell wieder so glücklich zu sehen. Deine roten Haare, deine Tattoo's, dein Auftreten – es scheint so, als hättest du diesen Glow-up gebraucht & er steht dir SO GUT!", heißt es in der Kommentarspalte.

Die Vielzahl an "Gefällt mir"-Angaben unter dem Reel unterstreicht, wie gut die spanischen Urlaubsgrüße ankommen. Bei den Fans der Influencerin, die mit dem Thema Essstörungen so transparent bricht, sorgen die Bilder jedenfalls für sofortige Sommer- und Urlaubsstimmung.