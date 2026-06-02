Oli gegen Amira: Bitterer Streit um Kinder

Oliver Pocher teilt in seinem Podcast heftig gegen seine Ex-Frau Amira Aly aus. Der Comedian wirft ihr vor, den Kontakt zu seinen drei ältesten Kindern komplett abgebrochen zu haben – doch Amiras Umfeld widerspricht vehement.

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Im Podcast "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (33), begrüßte Oliver Pocher (48) jüngst seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43).

© Photo Press Service, www.photopress.at

Durch die Medien

Gemeinsam sprachen sie unter anderem über die Schwangerschaft von Pochers Ex Amira Aly (33), von der er nach eigenen Angaben erst durch die Medien erfuhr. Ein Umstand, der ihn bis heute verärgert. Doch vor allem ein anderes Thema sorgt nun für massiven Zoff zwischen den Ex-Partnern.

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Ende der Vertrautheit

Pocher und Aly waren zwischen 2016 und 2023 ein Paar. In dieser Zeit hatte Amira zu Olis Kindern aus der Ehe mit Meyer-Wölden – Nayla (16) sowie den Zwillingen Emanuel und Elian (14) – eine sehr enge Bindung aufgebaut. Laut dem 48-Jährigen soll diese Vertrautheit nach der Trennung und Scheidung jedoch abrupt geendet sein, was er scharf kritisiert.

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Der Comedian machte seinem Ärger im Podcast Luft: "Es ist auch schade, dass es so abbricht und du Sachen nicht trennen kannst. Weil Kinder sind unabhängig zu behandeln, ob sich die Eltern gut verstehen oder nicht. Sie hat unseren Kindern vorgelesen, sie ins Bett gebracht und alles Mögliche gemacht und hatte auch wirklich eine Bindung zu ihnen", klagte Pocher. "Und wenn du es dann irgendwann nicht mehr hinbekommst, wenn alle auf dieselbe Schule gehen, die mal kurz mitzunehmen oder irgendwelche anderen Sachen nicht möglich sind, dann finde ich das schade."

Amiras Umfeld widerspricht

© Instagram

Nach Informationen der BILD-zeitung sieht die Realität im Hintergrund jedoch ganz anders aus. Aus dem Umfeld von Amira Aly heißt es, dass die Moderatorin über die Behauptungen im Podcast extrem verärgert sei. Demnach stehe sie sehr wohl weiterhin im regelmäßigen Kontakt mit den drei Kindern.

Zu Tochter Nayla: Amira soll ein besonders enges Verhältnis zu der 16-Jährigen pflegen. Das Mädchen frage sie gelegentlich um Rat, zudem habe Amira sie auch schon nach Hause gefahren.

Zu den Zwillingen: Auch zu Emanuel und Elian bestehe weiterhin eine Verbindung. Amira habe den Jungs Geburtstagsgeschenke gepackt und ihnen Geld geschenkt.

Die Priorität: Die Kinder seien ihr nach wie vor sehr wichtig, und das würde sie ihnen auch zeigen.

Wieder schwanger

Amira Aly, die mit Oliver Pocher zwei gemeinsame Söhne (geboren 2019 und 2020) hat, erwartet aktuell mit ihrem neuen Partner Christian Düren (35) ihr erstes gemeinsames Kind.