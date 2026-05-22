Oliver Pocher ätzt gegen Ex Amira Aly wegen Schwangerschaft

Die Baby-News von Amira Aly sorgen für mächtig Wirbel: Ex-Mann Oliver Pocher zeigt sich im Podcast „Die Patchwork Boys“ extrem sauer darüber, dass er von der Schwangerschaft erst aus den Medien erfuhr.

Oliver Pocher macht seinem Ärger über seine Ex-Frau Amira Aly Luft, da sie ihn nicht persönlich über ihr drittes Kind informierte. Die 33-jährige Influencerin hatte ihre Schwangerschaft am Mittwoch vergangener Woche öffentlich gemacht. Am selben Tag hatten die beiden sogar noch Kontakt. Pocher verriet im Gespräch mit Podcast-Partner Pietro Lombardi und seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden: „Amira ist schwanger. Also – so stand es in der Zeitung. Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen. Ich habe keine Ahnung“. Dass Aly nun mit ihrem jetzigen Lebensgefährten Christian Düren Nachwuchs erwartet, traf den Comedian völlig unvorbereitet. Am Tag des Medienberichts habe er sie noch gesehen und mit ihr telefoniert, doch sie verlor kein Wort darüber.

Amira Aly präsentiert ihren Baby-Bauch © Instagram

Sorge um die Kinder

Besonders schwer wiegt für Pocher die Übergabe der beiden gemeinsamen Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Diese lief laut ihm ab „wie bei einem Formel-1-Boxenstopp“, ohne jede Chance auf ein Gespräch. Der Entertainer kritisiert scharf, dass vorab nicht abgesprochen wurde, wie die Neuigkeit den Kindern vermittelt wird. Er habe sich erst vorsichtig an seine Söhne herantasten müssen, um zu erfahren, ob sie überhaupt schon Bescheid wissen. Zudem findet Pocher, dass Amira auch seine drei Kinder aus der Ehe mit Sandy Meyer-Wölden vorab per Nachricht hätte informieren müssen, da früher ein enges Verhältnis bestand.

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Kritik von Sandy Meyer-Wölden

Rückendeckung bekommt Pocher von seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, die das Verhalten von Amira Aly ebenfalls deutlich kritisiert. Sie forderte im Podcast einen kurzen „Waffenstillstand” bei solch großen Lebensereignissen. Man müsse sich genug im Griff haben, um zum Telefonhörer zu greifen, damit die engste Familie so etwas nicht aus der Zeitung erfährt. Sie betonte zudem, dass bei Ex-Partnern oft alte Emotionen hochkommen, wenn ein Baby in einer neuen Partnerschaft unterwegs ist, was sie bei Amiras früheren Schwangerschaften selbst erlebt habe. Pietro Lombardi sah die Situation hingegen entspannter und erzählte, er habe seine Ex-Frau Sarah Engels damals bei der Schwangerschaft von Laura Maria Rypa auch nicht selbst informiert.

Amira Aly und Christian Düren. © Instagram

Wut auf Christian Düren

Am Ende platzte es emotional aus Pocher heraus, der auch die weihnachtlichen Krisengerüchte rund um Aly und Düren ansprach. Nach den vergangenen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Düren sitzen die Konflikte tief. Pocher wetterte im Podcast: „Dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass man sagt, übrigens, ich bin schwanger geworden – auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch Scheiße. Und er bleibt auch ein Vollidiot.“ Er wolle nicht nur kontaktiert werden, wenn er den Schwimmkurs der Kinder bezahlen soll. Beschwichtigungsversuche lehnte er strikt ab und stellte klar, dass er das Vorgehen einfach nur respektlos findet.