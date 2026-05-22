Baby-Glück mit Altenberger! Christian Kern packt im ORF aus

Der Altkanzler stellte sich in der ORF-Nachmittagssendung "Hinter den Schlagzeilen" den Fragen von Gastgeber Patrick Budgen. Dabei wurde auch sein Privatleben thematisiert.

Es war der Moment, auf den die Zuseher der ORF-Nachmittagssendung „Hinter den Schlagzeilen“ gewartet hatten. Bei Moderator Patrick Budgen geht es traditionell um den Menschen hinter der öffentlichen Funktion – ein Pflaster, auf dem Prominente wie Toni Faber oder Thomas Stipsits in der Vergangenheit schon mehr preisgaben, als sie ursprünglich vorhatten. Doch bei Altkanzler Christian Kern stieß der Talkmaster an eine eiserne Grenze.

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Dabei plätscherte das Gespräch anfangs in gewohnt sachlichen Bahnen dahin. Kern plauderte reflektiert über seine Kanzlerschaft, wies den ewigen Vorwurf, er besitze ein politisches „Glaskinn“, mit dem Hinweis zurück, dass man es ohne Härte gar nicht in solche Positionen schaffe, und räumte unumwunden ein, dass er heute in der Privatwirtschaft „signifikant“ besser verdiene als zu Regierungszeiten. Doch gegen Ende der Sendung servierte Budgen die Fragen, die seit Monaten in der Gerüchteküche brodeln.

Das Tuschelthema um Verena Altenberger

„Ich habe Sie natürlich gegoogelt – und ganz oben taucht immer wieder Ihre angebliche Verbindung zu Verena Altenberger auf. Wie schaut es denn jetzt wirklich aus?“, ging der Moderator in die Offensive. Wer allerdings geglaubt hatte, dem gewandten Wiener ein Liebesgeständnis zu entlocken, lag gründlich falsch. Kern reagierte kühl, bestimmt und hochelegant: „Erstens möchte ich dieses Gerücht nicht kommentieren. Das Privatleben gehört einem selbst. In meinem Freundeskreis kennt jeder meine Lebensverhältnisse. Ich glaube, das ist gut, dass man das für sich behält.“





Noch deutlicher wurde er mit Blick auf den Schutz jener Menschen, die ihm am nächsten stehen. Während negative Zuschreibungen an ihm selbst abprallen würden, zog er für seine Liebsten eine rote Linie: Für Familienmitglieder möchte ich nicht, dass sie mit denselben Mechanismen umgehen müssen.“

Die heikle Baby-Frage

Doch Budgen ließ nicht locker. Mit dem Hinweis, sich vor der Sendung extra das Einverständnis für eine sehr persönliche Frage geholt zu haben, konfrontierte er den Ex-Kanzler direkt mit den jüngsten Berichten über einen süßen Familienzuwachs im April: „Sie sind vor Kurzem zum fünften Mal Vater geworden – ich darf Ihnen gratulieren. Wie ist das, mit über 60 noch einmal von vorne anzufangen?“

Ein Dementi? Fehlanzeige. Kern blieb seiner Linie treu, schwieg beharrlich zum Baby-Glück und verweigerte jeden Kommentar. Seine Familie und Freunde wüssten über sein Leben Bescheid.

Laut oe24-Informationen kam das Kind, ein Bub, bereits im April zur Welt.

Ein schmerzhafter Lernprozess nach zwei Ehen

Dass der Ex-SPÖ-Chef heute derart rigoros agiert, ist das Resultat schmerzhafter Erfahrungen. Nach zwei Ehen – zuletzt trennte er sich 2022 nach rund zwanzig Jahren Beziehung von der Unternehmerin Eveline Steinberger-Kern – sieht er die Mechanismen der Medienwelt mit anderen Augen. „Wenn du die Öffentlichkeit in dein Privatleben lässt, dann hast du sie im Guten wie auch in den weniger guten Zeiten. Und das will man sich lieber ersparen“, gab Kern einen tiefen Einblick in seine Seelenwelt. Es sei jedem unbenommen, seine Beziehung in der Öffentlichkeit zu zelebrieren – er wolle es schlichtweg nicht mehr tun.





Damit harmoniert er übrigens perfekt mit Verena Altenberger. Auch die 38-jährige Schauspiel-Ikone verteidigt ihr Liebesleben seit jeher wie eine Löwin. Zuletzt stellte sie im großen Interview mit Claudia Stöckl klar, dass Privates bei ihr absolut privat bleibt. Die große Frage nach dem gemeinsamen Liebes- und Babyglück bleibt im ORF-Studio somit zwar unbeantwortet – doch das beredte Schweigen des Altkanzlers war an diesem Nachmittag ein Statement, das lauter sprach als jedes geschriebene Wort.