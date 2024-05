Kern-Liebe spricht erstmals über Kinderwunsch

Schauspielerin Verena Altenberger erzählt, dass sie gerne eine Familie hätte, jedoch nicht weiß, ob sie sich dabei selbst verlieren würde

Schauspielerin Verena Altenberger ist ab 25. Mai auf dem ersten Cover der "Vogue Austria" zu sehen. Im ausgiebigen Interview mit dem Modemagazin spricht sie über ihre Vergangenheit: "Meine Mutter war sehr egoistisch", über die Gegenwart: "Ich kann auch destruktiv egoistisch sein. Schauspielerin zu sein ist nicht mein Beruf, das bin wirklich ich. Und deswegen ordne ich jede Partnerschaft, jede Freundschaft, jedes Commitment zu einem Ort, jeden Terminplan, jede Hochzeit einer Freundin oder Cousine diesem Beruf unter", und über die Zukunft.

Kinderwunsch? Altenberger ist sich nicht ganz sicher

Verena Altenberger ist mit Ex-Bundeskanzler Christian Kern zusammen. Offiziell bestätigt hat das zwar keiner der beiden, doch alle Indizien sprechen dafür. Was sie sich für die Zukunft wünscht: "Ich bin 36 und habe noch kein Kind, glaube aber, dass ich eines möchte. Deshalb frage ich mich jetzt schon, wie ich das machen würde. Verliere ich mich, wenn ich ein Kind habe, weil ich nicht mehr alles, was ich bin, sprich, was mein Beruf ist, an erste Stelle reihe? Oder bin ich dann noch ich und wiederhole damit etwas, was mir als Kind wehgetan hat?"