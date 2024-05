Kajakfahrer (54) in Oberösterreich tödlich verunglückt

54-Jähriger fiel aus Kajak und geriet in Wasserstrudel.

Weißenbach am Attersee. Ein 54-jähriger Tscheche ist am Donnerstag beim Kajakfahren in Weißenbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) tödlich verunglückt.

Während Wildwassertour

Der erfahrene Wassersportler stürzte während einer Wildwassertour im Gimbach an einer Gefahrenstelle aus dem Boot und konnte sich wegen des starken Kehrwassers nicht mehr selbst aus dem Strudel befreien. Zwei Kollegen zogen ihn noch ans Ufer, er starb aber wenig später im Spital, so die Polizei.

© Österreichische Wasserrettung Landesverband OÖ“ ×

Längere Zeit unter Wasser

Der Mann längere Zeit unter Wasser gewesen sein, bevor er von seinem Begleiter und anderen Wassersportlern, die auch sofort einen Notruf absetzten, geborgen werden konnte, wie die Wasserrettung Oberösterreich mitteilte.

Wildwasserkräfte im Einsatz

Die Alarmierung für die Wildwasserkräfte der Österreichischen Wasserrettung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Spezialeinsatzkräfte gerade bei einer Schulung in der Traun beim Wilden Lauffen in der Nähe von Bad Ischl waren. Alle Schulungsteilnehmenden und Lehrkräfte fuhren sofort ins ca. 20 km entfernte Einsatzgebiet.

© Österreichische Wasserrettung Landesverband OÖ“ ×

Ersthelfer vor Ort

Dort war inzwischen der Verunfallte zuerst von den Ersthelfern und anschließend von Mitgliedern der Bergrettung und Feuerwehr reanimiert worden. Zeitgleich mit der Wasserrettung traf auch der Notarzthubschrauber ein, der den Verunfallten per Seilbergung aus dem unwegsamen Gelände holte und nach Linz transportierte.

Die ÖWR-Wildwasserretterinnen und -retter sicherten bei der Versorgung die Unfallstelle für die anderen Einsatzkräfte ab und bargen abschließend das Kajak und Ausrüstung.