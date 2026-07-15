Ferienausflug zur Communale

Mit Thema Krieg altersgerecht auseinandersetzen.

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OÖ. "Die communale oö 2026 macht den Sommer zu einer Kulturreise für die ganze Familie", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). Noch bis November tourt die communale oö mit ihrem vielfältigen Kulturprogramm zum Thema 400 Jahre Bauernkrieg in OÖ durch zahlreiche Regionen des Landes.

"Kultur und regionale Geschichte werden bei der communale oö 2026 erlebbar gemacht. Gerade für Familien bietet das Kulturformat des Landes Oberösterreich zahlreiche Möglichkeiten, Historisches zu entdecken und sich mit dem Thema 400 Jahre Bauernkrieg in Oberösterreich altersgerecht auseinanderzusetzen und kreativ damit zu beschäftigen", so Stelzer (ÖVP).

Der 5. August bietet in Haag am Hausruck eine Kinderferienaktion zum Thema der Sonderausstellung "Rebellen! Die Schwarzen Bauern der Weiberau – ihre Beweggründe und Schicksale im OÖ Bauernkrieg". Von 7. bis 9. August lädt das Marktplatzfest nach Haag ein und präsentiert sich und die communale oö in beeindruckender Vielfalt u. a. mit Bobbycar-Rennen, dem Konzerterlebnis "Land und Wille", das Geschichte musikalisch verpackt, einem historischen Verdauungsspaziergang, einem Kindermarktlauf, einem Pferdemarkt und dem Kasperl auf Zeitreisen des Puppentheaters Aigen-Schlägl. In Weibern geht’s am 29. August auf E-Bikes zu Gedenkorten des Bauernaufstands von 1626 und der Kasperl schaut am 13. September auch noch in Pinsdorf vorbei.