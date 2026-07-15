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FÜHRERSCHEIN-NEULING

Motorradfahrer im Innviertel bei Crash gestorben

Symbolfoto Rettung
© APA
17-jähriger Autolenker wollte Abbiegen.
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Grieskirchen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagnachmittag auf der Rieder Straße (B141) zwischen Rottenbach und Grieskirchen bei der Kollision mit einem Pkw getötet worden. Der 17-jährige Lenker eines entgegenkommenden Autos wollte gerade links abbiegen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Der Zweiradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.

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