Mann ersticht seine Frau auf offener Straße

Eine fürchterliche Bluttat hat sich am Dienstagabend in Kelkheim im deutschen Hessen ereignet.

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Nach Angaben der Polizei soll ein Mann seine Ehefrau in der Innenstadt mit einer Schnittwaffe angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße nahe dem Marktplatz, wo sich mehrere Lokale befinden und zahlreiche Menschen unterwegs waren. Mutige Zeugen griffen ein, überwältigten den mutmaßlichen Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann wurde anschließend festgenommen und dabei leicht verletzt.

Hintergründe unklar

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt haben umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Das Motiv sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Da sich das Verbrechen auf offener Straße ereignete, hoffen die Ermittler auf die Aussagen zahlreicher Zeugen. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Für Augenzeugen standen Seelsorger bereit. Die Polizei betonte, dass für die Bevölkerung keine weitere Gefahr besteht. Die Ermittlungen dauern an.