Das Datum ist fix: An diesem Tag sperrt Österreich auf!

Morgen um 11 Uhr ist es soweit: Die Öffnungskommission wird im Bundeskanzleramt zusammentreffen und den Fahrplan für das Aufsperren festlegen. Die Landeshauptleute sind über Video zugeschaltet, Experten und Sozialpartner werden so wie Kanzler, Vizekanzler und Gesundheitsminister vor Ort sein. Um 14 Uhr werden Kurz und Kogler dann den Öffnungs-Fahrplan verkünden.

oe24 liegt der Detail-Plan bereits vor. Das spannendste ist dabei natürlich das Datum für die Öffnungen: Wie oe24 heute von mehreren Verhandlern bestätigt wurde, läuft alles auf Montag, 17. Mai hinaus. An diesem Tag sollen alle Branchen geöffnet werden: Gastronomie, Hotels, Kultur und Sport! Endgültig beschlossen wird das Datum zwar erst heute. „Wir rechnen aber alle mit dem 17. Mai“, so ein Verhandler zu oe24. Möglich wäre auch eine Öffnung in der Woche des 17. Mai – „aber jedenfalls vor dem Pfingstwochenende“, heißt es aus Regierungskreisen gegenüber oe24.