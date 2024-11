Sicher einkaufen im Internet mit Kreditkarte

Es ist wieder soweit: Der „Black Friday“ ist traditionell der Tag, an dem wir die meisten Geschenke für Weihnachten kaufen – und vieles davon online. Die Bezahlung erfolgt mit der Kreditkarte, aber es gibt einige wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten, um sicher und geschützt einzukaufen.

Achtung! Sicheres Einkaufen im Internet ist möglich, erfordert aber eine gewisse Vorsicht: Eine der ersten Warnsignale für gefälschte Seiten ist die URL. Seriöse Online-Shops haben eine klar nachvollziehbare URL, wie etwa www.amazon.de oder www.zalando.de. Achten Sie außerdem darauf, dass die Webseite mit „https“ beginnt. Viele vertrauenswürdige Webseiten zeigen Sicherheitssymbole wie das „SSL-Zertifikat“ (ein kleines Schloss in der Adressleiste). Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden: Webseite sollte verschlüsselte Verbindung verwenden. Kreditkartenanbieter bieten außerdem zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie 3D-Secure (z. B. „Verified by Visa“ oder „Mastercard SecureCode“) an.



Durch diese Maßnahmen können Sie ihre Kreditkartendaten beim Onlinekauf besser schützen und sicher einkaufen.

1. Vertrauenswürdige Webseiten nutzen

• Sichere Verbindung: Achten Sie darauf, dass die URL der Webseite mit https:// beginnt und ein Schloss-Symbol in der Adressleiste angezeigt wird.

• Bekannte Anbieter: Kaufen Sie bevorzugt bei bekannten und etablierten Onlineshops.

• Bewertungen prüfen: Lesen Sie Kundenbewertungen, um die Seriosität eines Shops zu überprüfen.

2. Datensparsamkeit

• Geben Sie nur die notwendigsten Informationen an: Kartennummer, Ablaufdatum, Name und CVC (Sicherheitscode auf der Rückseite der Karte).

• Teilen Sie niemals deine PIN! Diese wird für Onlinekäufe nicht benötigt.

3. Zwei-Faktor-Authentifizierung

• Viele Kreditkartenanbieter nutzen Verfahren wie 3D-Secure (z. B. Visa Secure, Mastercard Identity Check), die eine zusätzliche Authentifizierung erfordern, z. B. per SMS oder App.

• Stellen Sie sicher, dass diese Funktion aktiviert ist, da sie zusätzlichen Schutz bietet.

4. Sicherheitsmaßnahmen

• Aktualisierte Software: Nutzen Sie ein aktuelles Betriebssystem und sichere Browser, um dich vor Malware zu schützen.

• Antivirenprogramme: Halten Sie Viren- und Malware-Schutz auf deinem Gerät aktiv.

• Passwörter: Verwende Sie starke und einzigartige Passwörter für Benutzerkonten bei Onlineshops.

5. Kontoüberwachung

• Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kreditkartenabrechnung auf unautorisierte Transaktionen.

• Viele Banken bieten die Möglichkeit, Benachrichtigungen für jede Transaktion zu aktivieren.

6. Kein öffentliches WLAN

• Vermeiden Sie Onlinekäufe über öffentliches WLAN, da diese Netzwerke oft unsicher sind. Nutzen Sie stattdessen mobile Daten oder ein vertrauenswürdiges WLAN.

7. Sichere Speicherung von Daten

• Speichern Sie Kreditkartendaten nicht dauerhaft in Benutzerkonten von Onlineshops, denn diese können gehackt werden.

• Wenn Sie die Daten dennoch speichern möchten, stellen Sie sicher, dass der Anbieter eine hohe Datensicherheit garantiert.

8. Im Betrugsfall schnell handeln• Melden Sie unautorisierte Transaktionen sofort bei Ihrem Kreditkartenanbieter.• Sperren Sie die Karte, falls Ihre Daten kompromittiert wurden.