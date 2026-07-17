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Unzufrieden mit Reformen

Deutsche rechnen mit Regierung ab

Ein Mann im Anzug steht mit verschränkten Armen vor einem Gebäude und blickt ernst.
© APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Die jüngsten Reformen der deutschen Regierung werden von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung kritisch gesehen.
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Nur 30 Prozent glauben laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer", dass die Reformen eher in die richtige Richtung gehen. 63 Prozent sehen das nicht so. Der Rest der Befragten zeigte sich unschlüssig. Besonders ausgeprägt ist laut dem "Politbarometer" in der Bevölkerung die Auffassung, dass die geplanten Belastungen eher ungerecht verteilt sind.

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Diese Meinung vertraten 81 Prozent der Befragten. Aufgeschlüsselt nach Parteien befürworten die Anhänger der Regierungsparteien mehrheitlich die Reformen. Bei der Union zeigten sich 66 Prozent und bei der SPD 51 Prozent überzeugt, dass diese in die richtige Richtung gehen. Dagegen erklärten sich die Anhänger von AfD, Grünen und Linken der Umfrage zufolge mehrheitlich skeptisch. Die Anhänger der FDP sind geteilter Meinung.

Die Umfrage für das "Politbarometer" wurde von der Forschungsgruppe Wahlen ausgeführt. Dafür wurden 1.284 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte vom 14. bis 16. Juli telefonisch und online befragt. Die Befragung ist laut den Angaben repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

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