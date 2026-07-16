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Mega-Aufreger

Fluggast schlägt Stewardess wegen Scharia ins Gesicht

Zwei Preise für Turkish Airlines
© Boeing 789-9 Turkish Airlines
Auf einem Flug von der Türkei nach Düsseldorf kam es zu einem gewalttätigen Eklat. Ein Passagier weigerte sich, neben einer Frau zu sitzen, und schlug einer Stewardess ins Gesicht.
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Bereits am Montag, 1. Juni, gegen 06:00 Uhr passierte der Vorfall, der die Behörden jetzt beschäftigt, in einem Flieger der "Turkish Airlines". Ein Mann wurde auf dem Weg von der Türkei nach Düsseldorf ausfällig, weil er nicht neben einer Frau Platz nehmen wollte, wie die deutsche Bild berichtet. Als eine Flugbegleiterin den Passagier auf das Verhalten ansprach, soll er ihr direkt ins Gesicht geschlagen haben.

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Streit wegen der Scharia

Nach der Landung am Flughafen Düsseldorf wurde umgehend die Bundespolizei zu dem Flugzeug gerufen, um eine Anzeige wegen Körperverletzung aufzunehmen. Ein Polizeisprecher erklärte laut Bild zu den Hintergründen: "Laut ersten Zeugenaussagen habe der Mann sich auf die Scharia berufen und lehnte es ab, neben einer Frau zu sitzen." In der darauffolgenden Konfrontation soll der Fluggast die Stewardess geohrfeigt haben.

Polizei übernimmt die Ermittlungen

Inzwischen wurde die Strafanzeige von der Bundespolizei an die zuständige Polizei in Düsseldorf abgegeben, die nun die weiteren Ermittlungen führt. Bei dem beschuldigten Passagier handelt es sich mutmaßlich um einen 29-jährigen Deutschen aus dem Ruhrgebiet, der offenbar einen türkischen Migrationshintergrund hat. Der Mann soll die Tat gegenüber den Beamten der Bundespolizei bereits zugegeben haben.

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