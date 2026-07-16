Mini Mayr: Trendy, vegan und darmfreundlich

Mitten in der Josefstadt hat dieser Tage ein Café eröffnet, das ganz auf pflanzliche sowie leicht verträgliche Speisen und Getränke setzt.

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Auf der Josefstädter Straße 52 sorgt das neue Health Bistro & Café "Mini Mayr" seit Juli für frischen Wind in der Wiener Gastro-Szene. Das Konzept: 100 Prozent pflanzliche Gerichte und sogenannte Functional-Food-Angebote, die nicht nur schmecken, sondern auch das persönliche Wohlbefinden steigern. Derzeit läuft noch das Soft Opening, geöffnet ist von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr. Ein Schanigarten ist laut den Betreibern für 2027 geplant.

Purple Haze: Signature Ube-Latte. © vegan.harbour.vienna

Auf der Speisekarte finden sich interessante Kreationen wie "Leichte Marille", Brainpower Sandwiches oder Ube-Kokos-Porridges. Für die Mittagspause werden unter anderem Brainfood-Hirsesalate angeboten. Dazu gesellen sich herzhafte Smoothies, Fruchtsäfte und farbenfrohe Drinks wie der "Purple Haze Ube Latte". Mit seinem Fokus auf pflanzliche Küche und trendige Erfrischungen will das neue Lokal im 8. Bezirk vor allem eine gesundheitsbewusste Klientel ansprechen. (Nikolai Uzelac)