Lichtinstallation auf Votivkirche bleibt

Billi Thanners Installation "Unendlichkeit des Lichts" leuchtet seit Dezember 2025. Die Lichtinstallation auf Wiener Votivkirche wird dort noch bis Mai 2027 zu bestaunen sein.

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Das große Unendlichkeitszeichen, das die Künstlerin Billi Thanner im Dezember 2025 zwischen den Türmen der Wiener Votivkirche anbringen ließ, wird nicht - wie ursprünglich vorgesehen - Anfang August abgebaut. Ihre aus 4.900 Lichtpunkten bestehende Skulptur "Unendlichkeit des Lichts" soll nun zwar nicht unendlich lange, aber doch bis Ende Mai 2027 vor Ort sichtbar bleiben.

"Diese Verlängerung bedeutet mir sehr viel, denn sie zeigt, dass Kunst Menschen berühren und verbinden kann", wurde die Künstlerin, die durch ihre "Himmelsleiter" am Südturm des Stephansdoms große Bekanntheit erlangte, am Donnerstag in einer Aussendung zitiert. Es habe seit der Installierung der 28 mal 6 Meter großen Skulptur "unzählige bewegende Rückmeldungen" gegeben.