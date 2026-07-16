Beliebter Fitness-Influencer plötzlich tot

Großer Schock in der Bodybuilding-Szene: Der brasilianische Fitness-Influencer Mailson Araújo Santos ist im Alter von nur 35 Jahren völlig überraschend gestorben.

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Der plötzliche Tod des bekannten brasilianischen Bodybuilders Mailson Araújo Santos hinterlässt seine weltweite Community fassungslos. Am Montag verstarb der 35-Jährige völlig unerwartet mitten in den Vorbereitungen für einen anstehenden Wettkampf. Noch wenige Stunden vor dem tragischen Vorfall teilte der leidenschaftliche Sportler ehrgeizige Aufnahmen aus dem Fitnessstudio auf seinem Instagram-Kanal, um seinen durchtrainierten Körper zu präsentieren. Mehr als 32.000 Menschen folgten ihm dort regelmäßig, um Einblicke in sein Training und seine Ernährung zu erhalten.

Drama im eigenen Haus

Im Haus des Sportlers kam es plötzlich zu einem akuten medizinischen Notfall. Die genauen Hintergründe dazu sind derzeit noch völlig unklar. Santos konnte in der Not noch seine Eltern verständigen, die sofort den Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmierten. Seine Mutter, die selbst als professionelle Pflegekraft arbeitet, begann umgehend mit lebensrettenden Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch trotz aller intensiven Bemühungen der Angehörigen und der herbeigerufenen Rettungskräfte konnte das Leben des 35-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

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Große Trauer im Netz

Seit dem Jahr 2023 gehörte Santos zur Profi-Klasse der Men’s-Physique, bei der der Fokus nicht auf reiner Muskelmasse, sondern auf Ästhetik und Symmetrie liegt. Der plötzliche Verlust sorgt bei seinen Weggefährten für tiefe Betroffenheit. Unter seinem letzten Social-Media-Beitrag drücken zahlreiche Follower und Freunde ihre Bestürzung aus. In den emotionalen Kommentaren heißt es unter anderem: "Ich glaube es nicht, Bruder. Ich liebe dich. Pass da oben auf uns auf." Ein anderer Nutzer trauert ebenfalls: "Du wirst sehr vermisst werden!" Die genaue Todesursache des Athleten wurde bislang nicht offiziell bekannt gegeben.