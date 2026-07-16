Airbus testet den längsten Flug der Welt

Einsteigen und fast einen ganzen Tag in der Luft bleiben: Airbus bereitet einen spektakulären Rekord-Testflug vor, bei dem eine Maschine rund 22 Stunden nonstop fliegen soll.

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Der Traum vom Fliegen ohne Zwischenlandung rückt ein großes Stück näher. Airbus startet den spektakulärsten Testflug des Jahres, um zu beweisen, dass ein Passagierflugzeug fast einen Tag am Stück in der Luft bleiben kann. Ein neuer Airbus A350-1000ULR soll nonstop von Toulouse in Frankreich nach Melbourne in Australien fliegen, wie der Flugzeugbauer gegenüber dem Portal "Executive Traveller" bestätigte. Am Freitag, 24. Juli, hebt die Maschine zu dem historischen Härtetest ab. Fast 17.000 Kilometer Flugstrecke und rund 22 Stunden in der Luft sollen dabei bewältigt werden – ein entscheidender Schritt für das milliardenschwere Projekt "Sunrise" der australischen Fluggesellschaft Qantas.

Superflieger mit Mega-Tank

Bereits ab Oktober 2027 sollen Passagiere erstmals ohne lästigen Tankstopp von Sydney direkt nach London oder New York reisen können. Dafür hat Qantas zwölf Spezialmaschinen des Typs A350-1000ULR bestellt. Um die extremen Strecken zu bewältigen, erhält der Flieger einen zusätzlichen Tank mit 20.000 Litern Fassungsvermögen im Heck, ein modifiziertes Treibstoffsystem sowie eine neue Kühlung für die Bordküche. Durch diese Umbauten steigt die maximale Reichweite der Maschine auf rund 18.000 Kilometer. Bevor die neue Variante jedoch im regulären Linienbetrieb abheben darf, muss sie von der EU-Agentur für Flugsicherheit (EASA) zertifiziert werden.

Airbus wird zum Forschungsflugzeug

© AIRBUS

Für den anstehenden Testflug nach Melbourne wird die Maschine mit der Kennung MSN707 zu einem fliegenden Labor umgebaut. Rund fünf Tonnen Messausrüstung, mehr als 1000 Sensoren und kilometerlange Kabel befinden sich an Bord, um Treibstoffverbrauch, Druckverhältnisse, Temperatur und die Belastung der Flugzeugstruktur in allen Phasen genauestens zu überwachen. Echte Passagiere fliegen auf diesem Testlauf noch nicht mit. Stattdessen setzt Airbus sogenannte "Heat Dummies" ein. Diese künstlichen Passagiere erzeugen dieselbe Wärme wie Menschen, wodurch die Ingenieure die Funktion von Belüftung und Klimaanlage über die extrem lange Flugzeit hinweg exakt prüfen können. Später wird die Maschine für den normalen Liniendienst bei Qantas umgerüstet und neben First-Class-, Business- und Economy-Sitzen auch eine spezielle "Wellbeing-Zone" zum Dehnen und Bewegen erhalten.