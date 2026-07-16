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Zweiter Bezirk

Stromausfall in Wien: 200 Haushalte und Bahnhof im Dunkeln

Frau hält eine Kerze und prüft bei Stromausfall einen Sicherungskasten.
© Getty Images
Ein Stromausfall im zweiten Wiener Gemeindebezirk legt rund 200 Haushalte lahm. Auch Teile des Bahnhofs Praterstern sind von der Störung im Netz direkt betroffen.
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Am Donnerstag fiel im 2. Wiener Bezirk die Stromversorgung aus. Betroffen von diesem Ausfall sind in erster Linie die Bereiche rund um die Nordbahnstraße sowie die Große Stadtgutgasse. Auch der stark frequentierte Bahnhof Praterstern ist teilweise ohne Strom. Insgesamt sitzen rund 200 Haushalte im Dunkeln.

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Wiener Netze im vollen Einsatz

Die Wiener Netze sind bereits vor Ort, um das Problem schnellstmöglich zu beheben. Die Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Dabei sind die Einsatzkräfte sogar mit Blaulicht-Fahrzeugen angerückt, um rasch am Ort des Geschehens zu sein.

Zugverkehr rollt weiterhin nach Plan

Trotz der Ausfälle im Bereich des Bahnhofsgebäudes gibt es für Reisende eine gute Nachricht. Ersten Informationen zufolge soll der Zugverkehr am Bahnhof Praterstern von dem Stromausfall nicht betroffen sein und ohne Unterbrechung weiterlaufen.

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