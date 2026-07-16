Unfall vermutet: Pensionistin seit Monaten vermisst

Ihr Sohn erstattete Anzeige, als die 86-Jährige nicht mehr aufgetaucht war.

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Stmk. Mehr als acht Monate nach dem rätselhaften Verschwinden einer 86-jährigen Frau aus Sankt Lorenzen ob Murau bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe. Die Seniorin verließ am 18. Oktober 2025 ihre Wohnadresse und gilt seither als abgängig. Ihr Sohn erstattete noch am selben Tag die Vermisstenanzeige. Da bisher jede Spur fehlt, befürchten die Ermittler, dass der Frau ein Unfall zugestoßen sein könnte.

Zahlreiche Suchaktionen ohne Erfolg

Unmittelbar nach dem Verschwinden wurden mehrere groß angelegte Suchaktionen gestartet. Neben zahlreichen Einsatzkräften kamen auch Cobra-Taucher zum Einsatz, um mögliche Gewässer abzusuchen. Trotz des hohen Aufwands blieb die Suche bislang erfolglos. Nachdem alle bisherigen Ermittlungsmaßnahmen ausgeschöpft wurden, erfolgt die Fahndung nun auch öffentlich. Ein gerichtlich bestellter Abwesenheitskurator hat der Veröffentlichung zugestimmt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Vermisste ist etwa 158 Zentimeter groß, von sehr schlanker Statur und hat kurze dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blauen Pullover, eine blaue Hose, eine grüne Strickjacke sowie schwarze Schuhe. Die Polizei ersucht Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 86-Jährigen geben können, sich umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.