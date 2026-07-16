Jetzt geht es um 12 Mio. Euro
Lotto-Wahnsinn: Das waren die höchsten Gewinne der Geschichte
Nachdem bei der Ziehung für "Lotto 6 aus 45" am Mittwoch (15. Juli 2026) erneut auf keinem Spielschein die sechs richtigen Tipps waren, geht es jetzt am Sonntag um über 12 Millionen Euro.
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Sollte der Mega-Jackpot von einer einzigen Person geknackt werden, gibt es am Sonntag (19. Juli 2026) einen neuen Rekord-Sieger in Österreich. Den bisher größten Gewinn gab es am 16. November 2018. Beim allerersten Siebenfach-Jackpot der Geschichte cashte eine glückliche Person aus Niederösterreich unglaubliche 14,9 Millionen Euro.
Bei einem weiteren der bisher neun Siebenfach-Jackpots in Österreich gingen am 22. September 2024 der unglaubliche Gewinn von 11,2 Millionen Euro mit einem Solo-Sechser in die Steiermark.
- 16. November 2018: 14,9 Millionen Euro
- 22. September 2024: 11,2 Millionen Euro
- 16. Oktober 2024: 10,9 Millionen Euro
- 27. April 2022: 9,8 Millionen Euro
- 27. August 2025: 9,68 Millionen Euro
- 12. August 2015: 9,64 Millionen Euro
- 11. Dezember 2024: 9,62 Millionen Euro
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Besonders beeindruckend ist allerdings, dass der höchste Gewinn, der kein Siebenfach-Jackpot war, auch kein Sechsfach-Jackpot war. Am 12. August 2015 ging ein Fünffach-Jackpot mit stolzen 9,64 Mio. Euro nach Wien, der höchste Gewinn bei einem Sechsfach-Jackpot lag bisher bei 9,62 Mio. Euro.
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