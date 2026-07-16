Mega-Hype um Lotto-Achtfachjackpot: Es geht um 12 Millionen Euro

Am Sonntag geht es um den ersten Achtfachjackpot der Lotto-Geschichte.

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Österreichs Lotto-Spieler haben am kommenden Sonntag die Chance auf einen historischen Gewinn. Erstmals seit Einführung von Lotto "6 aus 45" vor 40 Jahren wird ein Achtfachjackpot ausgespielt. Für die "sechs Richtigen" werden nach ersten Schätzungen rund 12 Millionen Euro erwartet. Der Ansturm ist enorm: Bereits am Donnerstag stürmten Tausende Österreicher die Trafiken.

Absolutes Novum

Möglich wurde der Rekord, weil auch bei der Ziehung am Mittwoch niemand die Gewinnzahlen 4, 14, 27, 32, 38 und 45 richtig getippt hat. Damit blieb bereits zum achten Mal in Folge ein Sechser aus – ein Novum in der Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Während der Hauptgewinn erneut nicht geknackt wurde, durften sich vier Spielteilnehmer über einen Fünfer mit Zusatzzahl 42 freuen. Sie gewannen jeweils rund 63.000 Euro. Die Gewinne gingen nach Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich sowie an einen Spieler über die Online-Plattform win2day.

Der Rekordjackpot fällt ausgerechnet in das Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien, die Anfang Juli ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert haben. Am Sonntag richtet sich der Blick daher nicht nur auf das WM-Finale im Fußball, sondern auch auf die Lotto-Ziehung, bei der ein neuer Millionär oder sogar Multimillionär gekürt werden könnte.