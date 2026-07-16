Bajaj Mobility
KTM-Mutter verdoppelt Halbjahresumsatz
KTM läuft endlich wieder besser. Im gesamten ersten Halbjahr stieg der Umsatz der Motorradsparte auf 700 Millionen Euro – das ist fast das Doppelte im Vergleich zu 373 Millionen im ersten Halbjahr 2025.
50.000 Motorräder im Quartal verkauft
Der Bajaj-Mobility-Konzern verkaufte laut eigenen Angaben im zweiten Quartal 48.672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GasGas außerhalb des indischen Marktes. Das entspricht einem satten Plus von 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2026
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Margen drehen kräftig ins Plus
Nicht nur der Umsatz, auch die Profitabilität brummt. Nach vorläufigen Zahlen erwartet Bajaj Mobility für das zweite Quartal eine EBITDA-Marge von rund 8,7 Prozent. Für das gesamte erste Halbjahr wird mit 5,4 Prozent gerechnet. Im Vorjahr lagen die Margen (bereinigt um Sanierungsgewinne) noch tief im Minus.
Die Bajaj Mobility ist auf der Überholspur und die Zukunft der KTM-Marken scheint vorerst gesichert. Die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal will die KTM-Mutter am 27. August präsentieren.
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