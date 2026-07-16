"Mir ist fad": Pilot fliegt Botschaft am Himmel

Ein Pilot flog in rund 20 Minuten die Worte "I'm bored" („Mir ist fad“) in den Himmel und sorgte für Staunen.

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Mit dieser ungewöhnlichen Flugroute sorgte ein junger Pilot für jede Menge Aufsehen über Großbritannien. Während eines routinemäßigen Testflugs zog er mit seinem Leichtflugzeug nicht einfach nur Kreise, sondern schrieb kurzerhand die Worte "I'm bored" („Mir ist fad“) in die Luft. Sichtbar wurde das kreative Flugmanöver auf der bekannten Flugtracking-App Flightradar24.

Start am Samstagmorgen

Der Pilot, ein Fluglehrer in seinen Zwanzigern, startete die Piper Tomahawk am Samstagmorgen in Liverpool. Laut der Fluggesellschaft Ravenair handelte es sich um einen zweistündigen Testflug, nachdem an der Maschine ein Zylinder des Motors ausgetauscht worden war. Der Fluglehrer sollte überprüfen, ob das Flugzeug nach der Reparatur wieder voll einsatzbereit ist. Innerhalb von rund 20 Minuten flog er die Buchstaben präzise zwischen der Halbinsel Wirral, Cheshire und Nordwales.

Enge Kurven am Himmel

Bei der Fluggesellschaft Ravenair nahm man die Aktion mit Humor. Betriebsleiter Wayne Barrett erklärte gegenüber der BBC: "Ich glaube, dem Piloten war schlichtweg etwas langweilig, da es ja nur ein Testflug war. Allerdings war es ein ziemlich gekonnter Flug". Mit einer Geschwindigkeit von rund 185 km/h steuerte der Pilot die Maschine und flog dabei extrem enge Kurven und Schleifen. Die Botschaft entstand in einer Höhe von rund 335 Metern. "Am Ende musste er sich wahrscheinlich sehr konzentrieren, um die Wörter korrekt zu buchstabieren. So langweilig kann es ihm dann nicht mehr gewesen sein", scherzte Barrett weiter.

© Getty

Keine Strafe befürchtet

Für seine kreative Einlage muss der Pilot keine Konsequenzen fürchten. Laut Barrett stand die Sicherheit der Menschen am Boden zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. "Das Flugzeug steht nun sicher im Hangar, und der Pilot hat frei", erklärte der Betriebsleiter. Die Maschine hat den Testflug erfolgreich bestanden und kann nach der Reparatur wieder ganz regulär im Flugbetrieb eingesetzt werden.