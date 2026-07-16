Wahre Alleskönner
Warum du jeden Tag Tomaten essen solltest
Tomaten zählen in Österreich zu den mit Abstand beliebtesten Gemüsesorten überhaupt: Jährlich werden hierzulande rund 31,1 Kilogramm pro Person verspeist. Wer täglich zur Tomate greift, tut seinem Körper viel Gutes. Die roten Früchte bestehen zu 95 Prozent aus Wasser, liefern auf 100 Gramm gerade einmal 21 Kalorien und stecken voller wertvoller Vitamine.
Die Kraft von Lycopin
Besonders wertvoll ist der enthaltene Pflanzenfarbstoff Lycopin, der den Tomaten ihre typische rote Farbe verleiht. Nach Angaben des Bundeszentrums für Ernährung wirkt Lycopin stark antioxidativ. Der Stoff kann möglicherweise dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und sogar das Risiko für die Entstehung von Krebs senken.
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Schutz vor Bluthochdruck
Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2024 belegt zudem, dass der tägliche Verzehr von 110 Gramm Tomaten das Risiko für Bluthochdruck um ein Drittel senken kann. Doch das ist noch nicht alles: Japanische Forscher fanden heraus, dass ein regelmäßiger Konsum auch den altersbedingten Abbau von Muskelkraft verlangsamen kann. Ein echter Geheimtipp ist die Zubereitungsart: Weil Lycopin hitzebeständig ist, kann es aus gekochten Tomaten vom Körper sogar noch viel besser aufgenommen werden. Tomatensoße oder Tomatensuppe sind daher besonders nährstoffreich.
Vorsicht bei Unverträglichkeit
Trotz der vielen gesundheitlichen Vorteile ist für manche Menschen Vorsicht geboten. Wer empfindlich auf Histamin oder Tomatin reagiert, muss mit Symptomen wie Juckreiz, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Problemen rechnen. In solchen Fällen sollte der tägliche Konsum lieber eingeschränkt werden. Für die allermeisten Menschen bleibt die Tomate aber ein echtes Superfood, das roh im Salat oder gekocht in der Soße die Gesundheit fördert.
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