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Bozen: Teile des Gerichtsgebäudes eingestürzt

Ein Gebäude in Bozen mit eingestürzter Fassade und Trümmern auf der Treppe nach einem Schaden.
© Landesfeuerwehrbverband Südtirol
Ein Teil des Gerichtsgebäudes in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist Donnerstagfrüh plötzlich eingestürzt.
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Im Bereich hinter den Säulengängen des Landesgerichts klaffte ein Loch, Steine und Gebäudeteile lagen am Platz, berichteten Südtiroler Medien. Unter den Trümmern befand sich bisherigen Informationen zufolge niemand. Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma sei allerdings von einem herabstürzenden Gebäudeteil getroffen worden.

Der Mann wurde leicht am Arm verletzt, hieß es. Die Reinigungsfachkräfte hätten genau in dem Moment das Gebäude betreten wollen, als es einstürzte. Wie es zu dem Einsturz kam, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Wie Rai Südtirol unter Berufung auf den Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr berichtete, liefen im Gericht Arbeiten.

Die Berufsfeuerwehr führte einen ersten Lokalaugenschein durch. Mit einer Drehleiter verschaffte sie sich unter anderem auch von oben einen Überblick über die Situation. Der Bereich rund um das Gerichtsgebäude wurde großräumig abgesperrt, hieß es. Der Vorfall soll sich kurz nach 6.00 Uhr ereignet haben.

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