Wegen Hitze: Mehr als 900 zusätzliche Tote

In den Niederlanden sind während der Hitzewelle zwischen Ende Juni und Anfang Juli nach Behördenangaben 911 Menschen mehr als üblich gestorben.

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Besonders bei Menschen ab 80 Jahren sowie bei Bewohnern des Südens und Ostens der Niederlande seien zusätzliche Todesfälle verzeichnet worden, erklärte das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt am Mittwoch. Die Todesursache sei unbekannt, ein Zusammenhang mit der Hitze sei jedoch "hochwahrscheinlich".

Die Niederlande waren - wie viele andere europäische Länder - in den vergangenen Wochen von einer massiven Hitzewelle mit Rekordtemperaturen betroffen. In einigen Landesteilen wurden Temperaturen von fast 40 Grad erreicht.

Unter der aktuellen Hitzewelle leiden weite Teile Europas. Ihre Intensität hängt nach Einschätzung von Wissenschaftern der Forschergruppe World Weather Attribution "eindeutig" mit dem Klimawandel zusammen.