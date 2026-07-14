Neue Pläne sollen Traum-Strand retten

Der Navagio Beach auf Zakynthos ist weltberühmt. Jedoch darf auch 2026 der Strand nicht besucht werden. Nun gibt es Pläne, die Bucht für Millionen von Euro zu retten.

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Seit 1980 liegt das ikonische Schiffswrack "Panagiotis" mitten auf dem feinen, weißen Sand. Zusätzlich locken das türkisblaue Wasser und die gewaltigen Kalksteinklippen seit Jahrzehnten unzählige Touristen in die Schmugglerbucht im Ionischen Meer. Doch seit Jahren ist der Navagio Beach in Griechenland gesperrt, auch dieses Jahr ist er bis mindestens zum 31. Oktober.

Der Grund: Die Lage ist akut lebensgefährlich. Es kann jederzeit zu Felsabbrüchen und Erdrutschen kommen. Das Problem soll jetzt mit einem Millionenprojekt gelöst werden, wie "TRAVELBOOK" berichtet.

Aufgeschütteter Sand soll Küste retten

Den Rettungsplan erstellten Wissenschafter. Als Grundlage dient eine küstenbautechnische Studie von Forschern der Nationalen Technischen Universität Athen. Laut dem soll der Strand für rund 3,9 Millionen Euro aufgeschüttet werden. Die 193 Meter lange Küstenlinie soll mit 45.000 Kubikmetern Sand und Kies um 30 Meter verlängert werden, so die griechische Nachrichtenseite "Ekathimerini".

Wie die Studie angibt, soll das Projekt "das Schiffswrack vor dem Wellengang schützen, die Küstenerosion verringern und gleichzeitig die landschaftliche Schönheit sowie das ökologische Gleichgewicht des Gebiets bewahren".

Natürlichste Lösung

Die Wissenschafter schätzen die Maßnahme als die natürlichste verfügbare Lösung ein. Die Küste läuft flach aus, wodurch die Energie der Wellen besser abgebaut und der Wellenlauf reduziert werden können. Wie "Travelnews" berichtet, soll in einer zweiten Maßnahme das Schiffswrack selbst für etwa 2,5 Millionen Euro rekonstruiert und konserviert werden. Damit möchte die Gemeinde Zakynthos den weiteren Verfall verhindern.

Die Pläne finden nicht alle gut. "Ekathimerini" berichtet, dass der Geologe Manolis Vasilakis von der Universität Athen von keiner Erosion von Navagio ausgeht. Er befürchtet einen massiven Eingriff in die Natur. Trotz der Kritik wird der Plan aktuell vorbereitet. Bis zum 7. August 2026 geht die Ausschreibung für die Arbeiten.