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Brennerautobahn

Urlaubsfahrt endet in Tragödie: Tote bei Horror-Crash

Mehrere Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach einem schweren Unfall auf der Brennerautobahn A22.
© Freiwillige Feuerwehr Sterzing
Auf der Brennerautobahn (A22) hat sich Dienstagfrüh ein tödlicher Unfall ereignet.
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Eine Tote und mehrere teils Schwerverletzte hat Dienstagfrüh ein Unfall auf der Brennerautobahn (A22) in Fahrtrichtung Bozen bei Franzensfeste in Südtirol gefordert. Ein Pkw war aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen auf einem Rastplatz stehenden Lkw gekracht. Die Beifahrerin erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Autolenker befand sich laut Rai Südtirol in kritischem Zustand.

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Drei weitere Pkw-Insassen wurden eingeklemmt, kamen jedoch mit mittelschweren Verletzungen davon, hieß es. Bei den Personen soll es sich um Touristen aus dem Ausland handeln. Deren genauen Identitäten waren vorerst nicht bekannt.

Während des Einsatzes blieb die Brennerautobahn an der betroffenen Stelle gesperrt. Es bildete sich kilometerlanger Stau.

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