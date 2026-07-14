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Überlebenskampf

Enthüllt! DIESER Mann wurde aus Ryanair-Flieger gesaugt

Ein Mann und eine Frau sitzen in einem Strandcafé mit Kaffee und Wasserflaschen auf dem Tisch.
© Facebook
Passagier Ljubisa Karovic wurde bei einem Ryanair-Flug teilweise aus dem Fenster gesaugt. Seine Frau hielt ihn minutenlang an den Beinen fest und rettete ihm das Leben.
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Am Freitag kam es auf dem Ryanair-Flug FR1879 von Thessaloniki in Griechenland nach Memmingen in Süddeutschland zu einem dramatischen Zwischenfall. Sechs Minuten nach dem Start, in rund 6.000 Metern Flughöhe, zersplitterte ein Kabinenfenster der Boeing 737-800. Der serbische Passagier Ljubiša Karović wurde durch den plötzlichen Druckabfall teilweise aus dem Flugzeug gesaugt. Seine Ehefrau Svetlana Grković reagierte geistesgegenwärtig und klammerte sich an seine Beine, um ihn vor dem Sturz in den Tod zu bewahren.

Nach der Landung standen viele unter schwerem Schock – laut Berichten soll sogar der Pilot geweint haben. Der verletzte Serbe wurde vor Ort medizinisch versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ersatzflugzeug brachte die restlichen Passagiere am Freitag um 9:53 Uhr Ortszeit schließlich nach Memmingen.

Ehefrau: "Wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam"

Augenzeugen berichteten laut "Daily Mail" von einem ohrenbetäubenden Knall, kurz nachdem die Maschine abgehoben war. Ein Teil des Triebwerks hatte sich offenbar gelöst und das Fenster durchschlagen, neben dem Karović saß. Laut Zeugen hingen der Kopf und die Schultern des Mannes bereits aus der zerstörten Scheibe. Seine Ehefrau hielt ihn rund fünf Minuten lang an den Beinen fest. Sie schilderte die dramatischen Sekunden später gegenüber dem Medium "Nova": "Es war, als ob ein Teil des Triebwerks abbrach und das Fenster traf, neben dem mein Mann Ljubiša was saß. Ich habe sofort reagiert und seine Beine gepackt. Ich dachte: 'Wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam.' Es war schrecklich."

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Rettung durch heroische Mitreisende

Während an Bord Panik ausbrach und die Sauerstoffmasken von der Decke fielen, eilten andere Passagiere der Frau zu Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, den Serben wieder zurück in die Kabine zu ziehen. Grković bedankte sich öffentlich bei den Helfern: "Einige Leute kamen mir zu Hilfe, ich erinnere mich an einen Mann und eine Frau. Dieser Mann hat mir sehr geholfen, Ljubiša und mir." Sie würde sich gerne persönlich bei dem heroischen Retter bedanken. Ihr Ehemann hatte Glück im Unglück, da er seinen Sicherheitsgurt nicht gelöst hatte, was ein vollständiges Herausschleudern verhinderte.

Schwere Verletzungen im Spital

Die beschädigte Maschine flog noch etwa 30 Minuten lang weiter, bevor sie wieder sicher in Thessaloniki landete. Nach der Notlandung wurde Karović umgehend medizinisch versorgt. Er befindet sich weiterhin im Spital, hat schwere Verbrennungen durch die Reibung, eine verletzte Hand und erlitt einen schweren Schock. Derzeit kann er aufgrund seiner Verletzungen nicht sprechen und hat Erinnerungslücken, da er während des Vorfalls mehrmals das Bewusstsein verlor.

Karović stammt aus Vrnjačka Banja in Zentralserbien, verbringt jedoch viel Zeit in Griechenland, wo er in den Ferienorten Paralija und Olympic Beach Apartments verkauft und vermietet.

Eine schwangere Passagierin, die ebenfalls in ein Spital gebracht werden musste, befindet sich laut Medienberichten in gutem Zustand und konnte dieses bereits wieder verlassen.

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