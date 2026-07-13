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Enthüllung

So teuer ist die geheimste Jacht der Welt

Dreimastige Segelyacht liegt im Hafen an einem Pier vor Industrieanlagen.
© South China Morning Post via Get
Einst größte Segeljacht sorgt die "Eos"  gerade im Sommer für Furore - wem sie gehört und was sie gekostet hat
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Wer dieses Riesen-Segelschiff im Mittelmeer erblickt, dem sei verraten: Hier schippert die wohl "geheimste Jacht" der Welt an einem vorbei. Aktuell feiert auf der Milliardärs-Jacht gerade Talita von Fürstenberg, Tochter von Star-Designerin Diane von Fürstenberg, ihren Junggesellinnen-Abschied vor Sardinien.

Das Luxus-Boot wurde auf den Namen Eos getauft - und unter größter Geheimhaltung  bis 2006 in einer deutschen Werft in Bremen gebaut. Der Besitzer ist genauso hierzulande unbekannt: Medienmogul Barry Diller aus den USA - der vier-Billionen-Dollar-schwerer Ehemann (Achtung, hier die Erklärung!)  von Diane von Fürstenberg.

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© Getty Images
Dreimastige Segelyacht Eos segelt auf dem Fluss Tagus vor grüner Hügellandschaft in Lissabon.
Luxus-Boot gehört Medien-Mogul Berry Diller. © Corbis via Getty Images

Sechs Schlafzimmer, zwei Köche & eine Suite

Für Segelfans spielt es alle Stückeln: Der mit 92,92 Meter lange Dreimastschoner ist mit Bermudasegeln ausgestattete und verfügt mit einer Mastlänge von 61 Metern über die maximale Masthöhe. Die Segeltechnik ist vom Steuerstand aus fernbedienbar.

Aber auch für die verwöhnte Gästeschar - wer hier eingeladen wird, zählt zur Elite Amerikas - wird allerhand geboten: Die Eos verfügt neben einer Suite für den Eigner über Platz für insgesamt zwölf Personen.  Der Rest ist eigentlich geheim. Allerdings berichtete ein ehemaliger Kapitän von sechs Schlafzimmern und einer 21-Mann-Besatzung (zwei Köche inklusive).

Ganz billig war das private Schiff freilich auch nicht: Einst größtes Segelschiff der Welt - 2017 wurde ihr dieser Rang von der Lüa abgelaufen, wird die Jacht nun auf 200 Millionen Euro geschätzt.

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