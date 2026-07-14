Unheimliche Unfall-Serie am Gardasee

Es ist der dritte tödliche Unfall in Malcesine innerhalb von rund sechs Wochen.

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Ein 61 Jahre alter Deutscher ist bei einem Gleitschirmunfall in Malcesine am Nordostufer des Gardasees ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden war der Mann vom Monte Baldo gestartet, einem beliebten Fluggebiet für Gleitschirm- und Drachenflieger. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Pilot die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Rettungskräfte des Notdienstes rückten mit einem Rettungshubschrauber aus Verona und einem Krankenwagen aus. Für den 61-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Es ist der dritte tödliche Gleitschirmunfall in Malcesine innerhalb von rund sechs Wochen. Ende Juni war ein 37-jähriger Schweizer ums Leben gekommen, Anfang Juni ein 48 Jahre alter Deutscher. Ein australischer Pilot wurde Ende Juni bei einem weiteren Unfall verletzt.